Romano: "Leao-Fenerbahçe: no del Milan al prestito. Presto potrebbe arrivare una nuova offerta"
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L'esperto di mercato Fabrizio Romano rivela che il Milan continua a non voler cedere Leao in prestito, ma solo a titolo definitivo
Attraverso X, Fabrizio Romano ha dato questo aggiornamento sull'interesse del Fenerbahçe per Rafael Leao, per il quale resta comunque alla finestra anche il Galatasaray: "Il Milan rifiuta la proposta di prestito con opzione d'acquisto da parte del Fenerbahçe per Rafa Leão; i contatti continuano ma non c'è spazio per un prestito. Nuova offerta potrebbe arrivare presto".
🚨🇹🇷 AC Milan turn down loan with buy option approach from Fenerbahçe for Rafa Leão; contacts continue but no way for a loan.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2026
New offer could follow soon.
Mo Salah decision time: soon. 🔜
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