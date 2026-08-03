Romano: "Leao-Fenerbahçe: no del Milan al prestito. Presto potrebbe arrivare una nuova offerta"

Romano: "Leao-Fenerbahçe: no del Milan al prestito. Presto potrebbe arrivare una nuova offerta"MilanNews.it
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Oggi alle 09:19Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi
L'esperto di mercato Fabrizio Romano rivela che il Milan continua a non voler cedere Leao in prestito, ma solo a titolo definitivo

Attraverso X, Fabrizio Romano ha dato questo aggiornamento sull'interesse del Fenerbahçe per Rafael Leao, per il quale resta comunque alla finestra anche il Galatasaray: "Il Milan rifiuta la proposta di prestito con opzione d'acquisto da parte del Fenerbahçe per Rafa Leão; i contatti continuano ma non c'è spazio per un prestito. Nuova offerta potrebbe arrivare presto".