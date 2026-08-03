Milan, Tomori resta sul mercato. Se parte arriverà un altro difensore: il preferito è sempre Gonçalo Inacio

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Fikayo Tomori è sul mercato e se dovesse andare via il Milan potrebbe fare un nuovo innesto importante in difesa dopo Mario Gila

Il Milan ha già rinforzato la sua difesa con due innesti, vale a dire Mario Gila, arrivato dalla Lazio, e Sankhoun Diawara, prelevato dal Troyes. Ma questi potrebbero non essere gli unici rinforzi nella retroguardia milanista, molto dipenderà dalla permanenza o meno di Fikayo Tomori che ha il contratto in scadenza nel 2027 e il club non sembra intenzionato a rinnovarglielo.

Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, l'ex Chelsea resta sul mercato e, qualora dovesse partire, il Milan potrebbe provare ad aggiungere al suo posto un'altra pedina di rilievo.

Il preferito è sempre Gonçalo Inacio, difensore classe 2001 dello Sporting Lisbona che Ruben Amorim conosce molto bene visto che lo ha già allenato quando era sulla panchina dei biancoverdi.