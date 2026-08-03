Perchè il Milan non riesce a vendere nessuno? Il motivo è che in dirigenza ci sono solo scout

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Il Milan non riesce a vendere nessuno. Il motivo è che la nuova dirigenza è composta solo da scout abituati più a comprare che a cedere

Dopo gli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila a giugno, nelle settimane successive il Milan ha chiuso solo un altro colpo in entrata, cioè Sankhoun Diawara, giovanissimo difensore arrivato dal Troyes per tre milioni di euro. Se la la campagna acquisti rossonera è in stand-by, la "colpa" è del fatto che il Diavolo nel non è riuscito a chiudere nemmeno una cessione negli ultimi due mesi, bloccando così il mercato in entrata.

Ma perchè il Milan sta faticando così tanto a vendere nonostante ci siano diversi giocatori da piazzare (Tomori, Estupinan, Loftus-Cheek, Fofana, Ricci, Musah, Gimenez e Leao)? Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il motivo è che la nuova dirigenza scelta da Gerry Cardinale dopo la rivoluzione di fine maggio è composta da figure che, nella loro carriera, hanno sempre e solo lavorato nel reparto scouting, quindi ad attività votate alla selezione e all'acquisto dei calciatori più che al loro trasferimento verso altri club.