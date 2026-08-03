Milan, cena di gruppo a Perth: il conto lo ha pagato Amorim
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Il Milan prosegue gli allenamenti a Perth, ma intanto nelle scorse ore c'è stato un bel momento per il gruppo rossonero che ha mangiato tutti insieme da Nobu, ristorante giapponese dell'hotel che ospita il Diavolo in questa tournée australiana. Alla cena hanno partecipato i giocatori e tutto il resto della spedizione milanista e a pagare il conto è stato Ruben Amorim. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.
MILAN, IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI ESTIVE
Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth
Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia
Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia
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