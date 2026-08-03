Da Milanello, Pulisic e Gimenez al lavoro per ritrovare la condizione: ecco come stanno

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Mentre il resto della squadra è in tournée a Perth, il duo Pulisic-Gimenez ha raggiunto ieri Milanello per cominciare il percordo di lavoro propedeutico al rientro dopo gli infortuni subiti al Mondiale delle scorse settimane. Gli esami svolti da Pulisic anno evidenziato un edema osseo nella zona di giunzione tra tibia e perone: l'obiettivo è di averlo a disposizione per Torino-Milan di fine agosto. Per Gimenez invece il problema è "solo" una distorsione alla caviglia; anche qui il rientro in campo è previsto per la fine di agosto e l'inizio di settembre, con il percorso di rientro che andrà monitorato in modo costante.