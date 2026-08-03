Borsino calciomercato: tutte le operazioni del Milan al 2 agosto

Borsino calciomercato: tutte le operazioni del Milan al 2 agostoMilanNews.it
Oggi alle 07:00News
di Niccolò Crespi
Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan in entrata e uscita per la sessione estiva 2026/2027

Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 2 agosto completo del calciomercato del Milan, per la sessione estiva 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali del club rossonero.

Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per la sessione estiva 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali del club rossonero e della seconda squadra Milan Futuro:

ACQUISTI MILAN

Andrej Kostic (attaccante, Partizan Belgrado), a titolo definitivo
Gonçalo Ramos (attaccante, PSG), titolo definitivo
Aurelien Guernier (esterno, Birmingham City), a parametro zero 
Mario Gila (difensore, Lazio), a titolo definitivo
Luka Modric (centrocampista) rinnovo di contratto

Sankhoun Diawara (difensore, Troyes) a titolo definitivo

CESSIONI MILAN

Niclas Fullkrug (attaccante, West Ham), fine prestito

OBIETTIVI MILAN

Gonçalo Inacio (difensore, Sporting Club)
Virgil van Dijk (difensore, Liverpool)
Guela Doué (terzino/esterno, Strasburgo)
 

LE DATE DEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2026

Dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;