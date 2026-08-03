Domani i funerali di Franco Baresi: Rete 4 li trasmetterà in diretta

Domani i funerali di Franco Baresi: Rete 4 li trasmetterà in direttaMilanNews.it
Oggi alle 07:40News
di Niccolò Crespi
L'ultimo saluto da parte di tutti i tifosi all'eterno capitano numero sei del Milan Franco Baresi sarà trasmesso in diretta televisiva su Rete 4

Rete 4 trasmetterà in diretta televisiva i funerali di Franco Baresi, che si terranno nella gioranta di martedì, 4 agosto, alle ore 11.00 presso la Basilica di Sant'Ambrogio, a Milano. Grazie a questa concessione tifosi ed appasionati potranno seguire e dare anche loro, da casa, l'ultimo saluto alla leggenda del Milan e del calcio italiano. 

La cerimonia sarà accompagnata dall'omaggio del mondo sportivo, delle istituzioni e di tutti coloro che hanno ammirato ed apprezzato nel corso della sua immensa carriera l'eterno capitano rossonero, Franco Baresi. 