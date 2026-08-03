Bucchioni sul mercato del Milan: "Paralizzato per le mancate cessioni. E i tifosi iniziano a preoccuparsi..."

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Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato il mercato in entrata del Milan che è bloccato dalle mancate cessioni

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, ha parlato così del mercato in entrata del Milan che è bloccato dalle mancate cessioni, in primis quella di Rafael Leao: "Più difficile capire, invece, cosa sta facendo il Milan. Dopo i cento milioni spesi per Ramos-Gila, il mercato delle operazioni vere s'è come paralizzato. Colpa degli esuberi? Molto probabile. Cardinale ha pensato di portare a casa quello che ha speso vendendo Leao, Loftus Cheek, Fofana, Estupinan e Gimenez. Operazioni complicate.

Per Leao, come è noto, i rossoneri non vogliono scendere sotto i cinquanta milioni. Il corteggiamento dalla Turchia c'è, se lo stanno contendendo Galatasaray e Fenerbahce, ma l'offerta per ora informale di quest'ultima società è stata rispedita al mittente. Inutile dire che dopo la rivoluzione estiva e con una squadra che fa fatica a prendere forma come vorrebbe il nuovo allenatore, le preoccupazioni dei tifosi (giustamente) non sono poche. Cosa vuol fare Cardinale? Saperlo...".