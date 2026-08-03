G. Galli: "Goncalo Ramos è stato pagato molto, ma se porta a compimento il suo compito a fine anno non sono tanti i soldi"

vedi letture

Giovanni Galli, ex portiere rossonero, si è così espresso a TuttoMercatoWeb su Goncalo Ramos, attaccante portoghese del Milan.

Giovanni Galli, ex portiere rossonero, si è così espresso a TuttoMercatoWeb su Goncalo Ramos, attaccante portoghese del Milan: "Hanno fatto due acquisti e hanno speso molto. Finalmente c'è un centravanti che mancava da tempo: è stato pagato molto, ma se porta a compimento il suo compito a fine anno non sono tanti i soldi. Parlare prima mi sembra premature: un giocatore forte, parla la stessa lingua del suo allenatore e viene da un grande club come il PSG. Le prerogative ci sono tutte, poi sarà il campo che parla e dirà se i 75 milioni sono stati troppi o giusti".

Uno sguardo alla Fiorentina: sugli esterni forse si è un po' impantanato Paratici?

"No, io credo che dobbiamo fargli i complimenti perché ha svoltato strategia. Negli ultimi anni la squadra doveva vendere prima di acquistare e aspettare gli ultimi giorni per vedere i giocatori che le squadre avevano fuori rosa, invece ora ha dato un'impronta ben precisa. Ci sono giocatori che potssono andare bene per il progetto, li hanno presi e li hanno portati a casa: questo è un messaggio importante anche per i tifosi e per tutti quelli che si augurano che la Fiorentina possa tornare a lottare per l'Europa che conta. La Conference ha un po' stufato: porta via energia e basta. Gli arrivi di Atta e Oulai sono già due. Mi è dispiaciuta la perdita di Comuzzo: leggo che è in prestito con diritto di riscatto e logicamente, se il ragazzo fa bene, il Torino se lo riscatta. Se hanno offerto 30 milioni l'anno scorso alla Fiorentina, è perché si pensa che sia un giocatore che può tornare a quei livelli. Mi dispiace, perché è un ragazzo del Settore Giovanile. Ho sposato appieno tutto quello che sta facendo Paratici, ma mi è dispiaciuto per Comuzzo. Sugli esterni non si è impantanato, ma credo che questi possano essere gli ultimi acquisti da fare nella maniera più ponderata e più giusta. C'è da capire se serviranno degli esterni come Berardi e Laurienté o degli esteri che sanno crossare come Saelemaekers perché l'area la riempi con la forza atletica di Kean, Piccoli o Atta. Aspetto, ma sono molto ottimista".