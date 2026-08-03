Di Gennaro: "Ho letto dichiarazioni di Amorim molto importanti, nel senso che vuole dare un gioco di attacco, la pressione e tutto quanto"

vedi letture

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, si è così espresso a allMilan.it sul gioco che Ruben Amorim vorrebbe imporre e proporre al suo Milan.

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, si è così espresso a allMilan.it sul gioco che Ruben Amorim vorrebbe imporre e proporre al suo Milan, nettamente diverso rispetto a quello di Allegri: “Deve avere una solidità difensiva perché, al di là di tutto, puoi giocare in tanti modi. Poi la difesa diverte e questo non vuol dire che ti devi difendere. Devi avere a livello di reparto e anche singolarmente una difesa che difende bene. E ovviamente rapportare a tutta la squadra, al centrocampo e all’attacco. Io ho letto le dichiarazioni sue molto importanti, nel senso che vuole dare un gioco di attacco, la pressione e tutto quanto. Poi ovviamente in italia sappiamo che a livello tattico gli allenatori sono molto preparati. Il 3-4-3, se lo fai bene come Gasperini…

Io quando vado a commentare Gasperini è un piacere, o lo stesso Chivu con il 3-5-2 in cui partecipano tutti. Quindi è un calcio totale. Il Milan deve ritrovare quella capacità di imporre un gioco. Fino a gennaio febbraio anche la squadra di Allegri stava andando molto bene, poi gli serviva un attaccante e, secondo me, un altro difensore, forse anche un terzino destro, ma non sono arrivati. Quindi molto dipende dalla rosa che ha a disposizione l’allenatore”.