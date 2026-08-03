VIDEO - Il buonumore di Leao: il portoghese scherza con i compagni durante l'allenamento
MilanNews.it
Nonostante le tante voci sul suo conto, non manca il sorriso a Rafael Leao che scherza con i compagni di squadra durante l'allenamento a Perth
Dopo le vacanze post-Mondiale, Rafael Leao, al centro sempre di tante vcoi di mercato, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo rossonero a Perth. Il profilo Instagram di SkySport ha pubblicato un video dell'attaccante portoghese che, durante il torelo, scherza e ride con i suoi compagni di squadra.
Ecco il video:
Pubblicità
News
Primo PianoDietro il silenzio Ibra: la motivazione. Curva Sud intitolata a Baresi: si faccia subito. Calciomercato: permane lo stallodi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Dietro il silenzio Ibra: la motivazione. Curva Sud intitolata a Baresi: si faccia subito. Calciomercato: permane lo stallo
Primo Piano
Primo PianoMN - Milan, Gila sta meglio ma nel derby non ci sarà. Cure e terapie per Pulisic e Gimenez a Milanello
Primo PianoÈ un'amichevole, ma pur sempre un derby dove il Milan cerca le prime risposte: più solidità, Nkunku tra le linee e primi minuti per Ramos-Leao
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Grazie di tutto Franco. Per sempre il nostro Capitano. Riposa in pace
Luca SerafiniFranco, Pallone d’oro in cielo. Cardinale ancora non ha capito. Sul mercato serve una scossa. Che farsa la presentazione di Mancini...
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com