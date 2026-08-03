VIDEO - Il buonumore di Leao: il portoghese scherza con i compagni durante l'allenamento

VIDEO - Il buonumore di Leao: il portoghese scherza con i compagni durante l'allenamentoMilanNews.it
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Oggi alle 10:28News
di Enrico Ferrazzi
Nonostante le tante voci sul suo conto, non manca il sorriso a Rafael Leao che scherza con i compagni di squadra durante l'allenamento a Perth

Dopo le vacanze post-Mondiale, Rafael Leao, al centro sempre di tante vcoi di mercato, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo rossonero a Perth. Il profilo Instagram di SkySport ha pubblicato un video dell'attaccante portoghese che, durante il torelo, scherza e ride con i suoi compagni di squadra.

Ecco il video: