Futuro Leao: per il CorSera pare che Rafa abbia rifiutato il Fenerbahçe

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Prima di fare nuovi innesti il Milan deve cedere Rafael Leao. Il portoghese sembra abbia deto no al trasferimento al Fenerbahçe

Ruben Amorim ha chiesto un rinforzo per la trequarti dove ha chiesto un fantasista mancino in grado di dare qualità all'attacco rossonero. I nomi accostati al Diavolo sono diversi come per esempio Matias Soulé, in uscita dalla Roma e proposto al club di via Aldo Rossi dal suo agente, Franco Mastantuono, che però il Real Madrid vuol cedere solo in prestito secco, e Ethan Nwaneri, giovane talento dell'Arsenal seguito anche da Lipsia, Everton e Fulham.

Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che un innesto ci sarà solo dopo la cessione di Rafael Leao che pare che nelle ultime ore abbia rifiutato il Fenerbahçe. Sulle sue tracce c'è anche il Galatasaray, anche se l'attaccante portoghese continua a sperare che arrivi qualche offerte dalla Premier League inglese o dalla Liga spagnola.