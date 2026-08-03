Roma, Soulè è in uscita: il suo agente lo ha offerto al Milan che sta riflettendo. Costa 30-35 milioni
La Roma ha bisogno di vendere per fare cassa e il primo indiziato alla cessione è Matias Soulé che i giallorossi avrebbero voluto cedere in Arabia Saudita dove l’Al Ahli e l’Al Ittihad erano disposti a investire 40 milioni di euro, ma l'argentino si è opposto perchè vuole restare a giocare in Europa. E così il suo agente lo ha proposto al Milan che sta cercando un trequartista con le sue caratteristiche. Il club di via Aldo Rossi sta riflettendo sulla possibilità di prendere Soulé che costa tra i 30 e i 35 milioni di euro.
Prima di un nuovo innesto, però, il Milan deve cedere Rafael Leao che pare abbia rifiutato nelle scorse ore il Fenerbahçe. Nelle settimane passate, il portoghese ha dichiarato in più occasione che ritiene chiusa la sua avventura al Milan e che sogna di andare a giocare in Premier League o in Liga. Peccato però che per ora da quei campionati non è arrivata nessuna offerta.
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