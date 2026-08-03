Milan a caccia di un trequartista mancino: il preferito resta Soulé. A 35 milioni si può chiudere
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Il preferito del Milan per rinforzare la trequarti sarebbe Soulé della Roma. Ruben Amorim ha chiesto un trequartista mancino da inserire nella sua rosa
Il Milan deve prima risolvere il nodo Leao prima di fare nuovi acquisti. Non è un mistero che Ruben Amorim abbia chiesto un trequartista mancino e i rossoneri, in attesa di cedere Rafa, stanno valutando diversi nomi come Franco Mastantuono del Real Madrid, Nwaneri dell'Arsenal, anche se il preferito, secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica, resta Matias Soulé della Roma.
I giallorossi, che lo hanno messo sul mercato per fare cassa, chiedono 40 mlioni di euro, ma la sensazione è che si possa arrivare ad un accordo per una cifra un po' più bassa, intorno ai 35 milioni. Tra le ipotesi per la trequarti del Milan c'è anche quella del ritorno in rossonero di Brahim Diaz, il quale però punta a restare al Real Madrid.
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