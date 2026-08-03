Milan su Mastantuono: il Real lo vuole cedere solo in prestito secco, i rossoneri vorrebbero un'opzione di riscatto

vedi letture

Il Real Madrid vuole cedere Mastantuono solo in prestito secco. Il Milan è sul giocatore, ma vuole un'opzione di riscatto

Il Milan, su richiesta di Ruben Amorim, è alla ricerca di un trequartista mancino che possa dare maggore qualità all'attacco rossonero e tra i giocatori che ha messo nel mirino c'è anche Franco Mastantuono, fantasista classe 2007 che il Real Madrid ha messo sul mercato in quanto il tecnico José Mourinho non lo considera ancora pronto per la pressione del Bernabeu. Il River Plate lo avrebbe voluto riportate in Argentina, ma i Blancos lo vogliono cedere solo in Europa e solo in prestito secco.

A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge che questa formula ha gelato le aspettative del Milan che vorrebbe inserire nell'affare un'opzione di riscatto. A questo punto occhio alla Fiorentina come possibile destinazione di Mastantuono che è in uscita dal Real Madrid.