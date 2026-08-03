Le motivazioni per cui Ibrahimovic non avrebbe postato nulla per Baresi

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Pietro Mazzara, giornalista, ha spiegato le motivazioni per cui Ibrahimovic non avrebbe postato nulla per ricordare Franco Baresi.

Pietro Mazzara, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale per MilanNews.it sulle motivazioni per cui Ibrahimovic non avrebbe postato nulla per ricordare Franco Baresi: "Il silenzio pubblico di Zlatan Ibrahimovic ha destato stupore. Perché non ha fatto nessun ricordo pubblico di una persona importante per il Milan? Perché il suo feed di Instagram è fermo a sei giorni fa? L’indignazione si è espansa subito, con la percentuale (già residua) della popolarità dello svedese che è andata nuovamente verso il basso. Tuttavia, i social non rappresentano totalmente la realtà. Scorrendo indietro nel tempo, si può notare come Zlatan abbia scelto la linea del silenzio pubblico anche in occasione delle scomparse di Mino Raiola e Silvio Berlusconi, due persone alle quali lui era fortemente legato.

Da quello che abbiamo appreso, Ibra è rimasto sempre in contatto con le persone del Milan che stavano seguendo l’evoluzione, purtroppo negativa, della situazione di Franco. Certo, se non dovesse esserci domani al funerale, allora lì qualche rimbrotto non glielo toglierebbe nessuno visto che Gerry Cardinale ha annullato i suoi impegni per essere presente alle esequie, che si svolgeranno in Sant’Ambrogio, la stessa chiesa dove venne omaggiato Cesare Maldini dieci anni fa".