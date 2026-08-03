Guidi: "Non aspettatevi Gyokeres nel Milan, ma Amorim sa e ha un'idea in mente per Ramos"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Goncalo Ramos, atteso in campo nel derby di Giacarta.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Goncalo Ramos, atteso in campo nel derby di Giacarta: "Ramos sarà il vertice di un triangolo che il tecnico vede molto stretto con i due trequartisti/ali. E proprio il dialogo in spazi ristretti è quello su cui l'attacco del Milan lavorerà da qui all'inizio della stagione per esaltare le qualità dell'ex Psg. Non a caso, con Pulisic e Nkunku in rosa, i rossoneri stanno cercando un altro giocatore mancino più portato a entrare nel campo piuttosto che ad allungare sull'esterno. Ecco, in questa ottica si capisce come la cessione di Rafa Leao - molto meno portato al gioco nello stretto - non sia valutata come un dramma, ma anzi un'opportunità dalla dirigenza, a meno di cambiare impostazione tattica al reparto avanzato.

Ramos sa dialogare molto bene, ma ha anche una qualità eccezionale: la rapidità e la precisione del tiro, anche da fuori. Se in area i suoi numeri sono "normali", non va sottovalutata la capacità di stoppare e concludere dopo un breve scambio con un compagno di squadra, pure dai 20-25 metri. Insomma, non aspettatevi un centravanti alla Gyokeres, per citare forse il nome che meglio ha fatto con Amorim in panchina. Lo svedese fu formidabile allo Sporting con il tecnico portoghese, ma Ramos è un giocatore diverso. Amorim lo sa e dal derby contro l'Inter di mercoledì lo scopriranno anche i tifosi del Milan".