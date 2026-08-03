Milan, Samuele Ricci è tornato ad allenarsi in gruppo

vedi letture

Il Milan sta proseguendo gli allenamenti a Perth in vista del derby di mercoledì e stamattina Samuele Ricci è tornato a lavorare in gruppo

Il Milan si è allenato questa mattina a Perth e Samuele Ricci, che da qualche giorno era alle prese con una tonsillite, è tornato ad allenarsi in gruppo. Lo riferisce Sky che aggiunge che invece Mario Gila, come riportato in mattinata anche da Milannews.it (clicca QUI), ha lavorato anche oggi a parte e mercoledì non sarà a disposizione di Ruben Amorim per il derby contro l'Inter.

Il difensore spagnolo, arrivato questa estate a titolo definitivo dalla Lazio per circa 30 milioni di euro, sta meglio, ma ovviamente non verrà rischiato nella straccitadina milanese che si gocherà a Perth visto che non ha ancora lavorato in gruppo e inoltre lo staff medico milanista intende prendersi tutto il tempo necessario per il rientro senza forzare ed evitare infortuni muscolare più gravi.