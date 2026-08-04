News FOTO MN - La Curva Sud è già arrivata a Sant'Ambrogio: il numero 6 svetta

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Il Milan oggi saluta il Capitano Franco Baresi per l'ultima volta: la Curva Sud con quasi due ore d'anticipo è già fuori da Sant'Ambrogio

Oggi è il giorno delle lacrime e della commozione a Milano: alle ore 11 il Milan e tutto il mondo del calcio si stringerà attorno alla famiglia del Capitano Franco Baresi per l'ultimo saluto all'eterno numero 6 rossonero. Le esequie saranno celebrate nella Basilica di Sant'Ambrogio alla presenza di tantissime personalità del club milanista e dell'universo calcistico: sarà presente Cardinale con Scaroni, ci saranno Maldini, van Basten e tantissimi altri compagni di Franco.

LA CURVA SUD GIÀ ARRIVATA A SANT'AMBROGIO

Intanto, come viene riportato dall'inviato di MilanNews.it, la Curva Sud è già arrivata a Sant'Ambrogio con quasi due ore di anticipo. I tifosi rossoneri si sono già sistemati nel piazzale antistante all'ingresso e c'è un solo vessillo che svetta sopra di loro: il bandierone con il numero 6, ovviamente, che tante volte si è visto sventolare anche dal secondo blu. Già tantissime persone presenti, con la Curva che ha subito intonato il coro celebre: "Un Capitano, c'è solo un Capitano".