Oggi alle 11 i funerali di Franco Baresi a Milano

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Tutte le info sul funerale di Franco Baresi questa mattina a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. Gli ospiti presenti e la diretta TV

Oggi alle ore 11.00, nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, si terranno i funerali di Franco Baresi, grande ex Capitano del Milan scomparso nella mattinata di venerdì dopo una grave malattia. Com'è noto non ci sarà la prima squadra rossonera che è in Australia in tournée, ma a rappresentare il club di via Aldo Rossi ci saranno il patron Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, l'ad Massimo Calvelli, altri dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara. Della rosa milanista saranno presenti Christian Pulisic e Santiago Gimenez, che non sono a Perth in quanto stanno recuperando dai rispettivi infortuni nel Centro sportivo di Carnago. Attese anche delegazioni di tutte le squadre maschili, femminili e del settore giovanile rossonero.

La diretta dell'evento sarà trasmessa su Rete 4, mentre su MilanNews.it troverete il live testuale della giornata con video e immagini dell'ultimo saluto di una città intera all'immenso capitano rossonero con la maglia numero 6.