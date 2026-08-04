Milan, il programma delle prossime amichevoli con data e ora

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Oggi alle 00:30News
di Manuel Del Vecchio

Quella contro il Celtic è stata la prima delle quattro amichevoli in programma quest'estate: la successiva sarebbe dovuta essere la sgambata contro il Perth Glory, che si sarebbe dovuta giocare sabato primo agosto. Saltata la sfida contro gli australiani. La squadra di Amorim ha però cancellato l'allenamento congiunto a porte chiuse del 1 agosto contro il Perth Glory. La prossima sfida sarà il derby contro l'Inter in programma il 5 agosto.

AMICHEVOLI ESTIVE, IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI TEST DEL MILAN

Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth (DAZN/SKY) 13.00

Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia (DAZN/SKY) 14.00 

Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia (DAZN/SKY) 14.00