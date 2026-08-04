Garbo: "Napoli? Molto dipenderà dalla voglia di riscatto di Allegri, reduce dal fallimento al Milan"

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Daniele Garbo è stato ospite nel pomeriggio di TMW Radio. Tra le altre cose, il giornalista ha parlato anche del Napoli di Massimiliano Allegri, con l’allenatore toscano che è reduce dall’esperienza negativa in rossonero.

“Hanno festeggiato i 100 anni con grande entusiasmo, credo che molto dipenderà dalla voglia di riscatto di Allegri, reduce dal fallimento al Milan. Lui è un gestore, non regala un calcio che incanta ma è molto concreto. Mi aspetto che faccia scelte fondamentali, punta ancora per esempio su De Bruyne. È una squadra che parte da una base buona, che se completata adeguatamente può competere per lo Scudetto. Poi molto dipenderà dalla tranquillità che molte volte la società non ha trasmesso. Spero Allegri possa contenere l'esuberanza del presidente ADL".