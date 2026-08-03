Il Torino stavolta convince: 0-1 al Burnley con gol di Dembele. Tra 20 giorni c'è il Milan

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TorinoGranata.it ha così raccontato il match vinto dalla squadra di Abate, primo avversario del Milan, contro il Burnley in amichevole.

TorinoGranata.it, sito di riferimento dell'informazione sul Torino, ha così raccontato il match vinto dalla squadra di Abate - avversaria tra 20 giorni esatti del Milan all'esordio in campionato il prossimo 23 agosto - contro il Burnley in amichevole:

"Archiviata la brutta sconfitta contro il Cittadella, non solo per il risultato ma soprattutto per la prestazione, il Torino cambia completamente volto ed espugna il campo del Burnley, formazione appena retrocessa dalla Premier League e tra le principali candidate al ritorno immediato nella massima serie inglese.

La squadra di Ignazio Abate scende in campo con grande determinazione e attenzione, affrontando un avversario più avanti nella preparazione atletica, visto l'imminente inizio della Championship. Dopo aver sofferto l'avvio aggressivo dei padroni di casa per una decina di minuti, i granata prendono progressivamente le misure e finiscono per dominare la gara, conquistando una vittoria meritata che, per quanto creato, avrebbe potuto assumere proporzioni ancora più ampie.

A decidere il match è la rete di Dembele al 18', splendidamente servito da un ispirato Njie, tra i migliori in campo. Abate lancia subito dal primo minuto i nuovi acquisti Comuzzo e Comert, mentre Vlasic torna a farsi vedere con una prestazione positiva, nonostante una condizione fisica inevitabilmente ancora lontana dal top".