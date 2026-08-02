Fabregas su Baresi: "Una grande perdita umana ma soprattutto per il mondo del calcio"

Fabregas su Baresi: "Una grande perdita umana ma soprattutto per il mondo del calcio"MilanNews.it
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Oggi alle 19:24L'Avversario
di Lorenzo De Angelis
Anche l'allenatore del Como Cesc Fabregas si è unito al ricordo di Franco Baresi

Anche l'allenatore del Como Cesc Fabregas si è unito al ricordo di Franco Baresi, eterno capitano del Milan scomparso venerdì mattina all'età di 66 anni. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni del collega di Rai Sport Francesco Rocchi: 

"Prima di tutto un abbraccio a tutta la sua famiglia perché sinceramente non l'ho visto giocare molto, ero molto molto giovane quando lui era già leggenda. Però ovviamente ho sentito tantissime cose, non solo del giocatore, che per me è secondario, ma della persona, che alla fine il carattere, la personalità di ogni giocatore che ti fa vedere chi può arrivare al top e chi no. Ripeto: una grande perdita umana ma soprattutto per il mondo del calcio". 