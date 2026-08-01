Chivu sui test contro Milan e Juventus in Australia: "Le partite sono sempre i migliori allenamenti"

Chivu sui test contro Milan e Juventus in Australia: "Le partite sono sempre i migliori allenamenti"MilanNews.it
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Ieri alle 23:48L'Avversario
di Lorenzo De Angelis
Ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria ai rigori sul Manchester City, Chivu ha parlato dei prossimi impegni dell'Inter

Intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria ai rigori sul Manchester City in quel di Hong Kong, Cristian Chivu ha parlato dei prossimi impegni che vedranno la sua Inter protagonista in Australia contro Milan, nel derby del 5 agosto, e Juventus. 

Chivu sui prossimi impegni in Australia
"Vogliamo fare dei buoni allenamenti e crescere in condizione nelle partite successive, perché le partite sono sempre i migliori allenamenti. Dobbiamo cercare di rimanere in salute ed evitare infortuni: ad agosto, con questi lunghi viaggi, questo è l'obiettivo primario".