Lazio, prime scintille in allenamento con Gattuso. Rino manda via Taylor
Rino Gattuso non accetta compromessi, né comportamenti che giudica sbagliati. E anche alla Lazio non ha cambiato la propria mentalità e il suo modus operandi in allenamento. Il nuovo tecnico dei biancocelesti non ci ha messo molto per far conoscere alla squadra il suo lato più severo.
Nell’allenamento di questa mattina a Formello, raccontano le immagini della diretta streaming della sessione, Gattuso e il centrocampista Taylor hanno avuto un diverbio davanti al resto della squadra. Rino, che evidentemente non ha apprezzato il comportamento dell'olandese e lo ha cacciato dal campo, invitandolo a tornare negli spogliatoi.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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