Napoli, Manna: "Gila? Giocatore forte... Allegri è motivato, arriva dopo un anno in cui per la prima volta non ha centrato l'obiettivo"

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Il DS del Napoli Giovanni Manna in conferenza stampa parla di Mario Gila e di come vive il rapporto con Massimiliano Allegri

Dal ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida, il DS dei partenopei Giovanni Manna è intervenuto in conferenza stampa: "L'infortunio di Buongiorno ci ha colto di sorpresa. Beukema dovremmo riaverlo in gruppo verso la fine del ritiro a Castel di Sangro. Stiamo facendo delle valutazioni sulla difesa, ma non abbiamo fretta. Gila? È un giocatore forte, monitoriamo sempre il mercato, siamo attenti e lo saremo fino alla fine".

Successivamente, ha parlato del rapporto con Allegri: "Il confronto è quotidiano, si vive in simbiosi, 24h. Il mister è motivato, concentrato, arriva dopo un anno in cui per la prima volta non ha centrato l'obiettivo. Noi abbiamo una rosa per competere, possiamo arrivare in fondo a tutte le competizioni, ma l'infortunio di Buongiorno un po' ci sta condizionando. Sulla gestione e la metodologia... spettano al tecnico. Ognuno ha la sua, inutile fare paragoni col passato, il mister è concentrato, sta conoscendo sempre di più la squadra, aspettiamo i nazionali, sono fuori giocatori importanti e aspettiamo anche Olivera che ha fatto quel ruolo e valuteremo.