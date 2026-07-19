Inter, Mkhitaryan non si nasconde: “Vogliamo scudetto, Champions, Coppa Italia e Supercoppa”
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Mkhitaryan parla degli obiettivi stagionali della prossima stagione dell’Inter.
Oltre al Milan di Ruben Amorim, anche i nerazzurri di Christian Chivu sono al quarto giorno di ritiro che quest'anno si sta svolgendo a Donaueschingen, in Germania. Al termine di un allenamento, il centrocampista armeno Mkhitaryan si è prestato ai media per rispondere ad alcune domande e, in merito a quella sugli obiettivi stagionali dell'Inter, ha risposto così.
"Le ambizioni sono grandi, vogliamo rivincere il campionato, la coppa, la Supercoppa e andare più avanti possibile in Champions. Sono obiettivi difficili, ma raggiungibili".
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