Gattuso in aiuto del Milan? Vuole Musah alla Lazio: ecco l'offerta. Ma c'è un problema

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Stefano Cieri, corrispondente a Roma per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso rivelando una notizia sul calciomercato del Milan riguardante la Lazio.

Stefano Cieri, corrispondente a Roma per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso rivelando una notizia sul calciomercato del Milan riguardante la Lazio. Ci sarebbe, infatti, l'idea di un prestito oneroso di circa 2 milioni con riscatto fissato a 18 milioni di euro per Yunus Musah, centrocampista rossonero tornato a Milano dopo il prestito di un anno all'Atalanta. La valutazione complessiva sarebbe, dunque, di 20 milioni di euro, senza, però, il riscatto obbligatorio perché la Lazio non può prendere impegni economici a lungo termine.

Musah in uscita: interessi dalla Premier League

"Da capire - spiega Cieri sulla trattativa tra il Milan e la Lazio per Musah - se questa formula può andar bene al Milan, molto dipenderà dalle mosse di Leeds e Ipswich. Il giocatore statunitense è rientrato al Milan dopo il prestito all’Atalanta, che ha deciso di non riscattarlo. Il nuovo tecnico dei rossoneri Amorim lo vuole valutare e non è escluso che chieda alla società di farlo restare. Ma lo scenario più probabile per Musah resta quello di una sua nuova cessione, preferibilmente a titolo definitivo, ma eventualmente anche in prestito. Si sono interessate a lui due società inglesi, Leeds e Ipswich, ma al momento nessuna ha affondato il colpo. La Lazio sta così provando ad inserirsi per portarlo a Formello".