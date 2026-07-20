Calciomercato Moretto: "Karetsas andrebbe più che volentieri al Milan. Ma è chiaro che per il Milan serve un’uscita, in particolar modo quella di Leao"

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Il Milan vuole Karetsas e Karetsas dà la sua preferenza ai rossoneri: serve la cessione di Leao per soddisfare il Genk

Prima le uscite, poi altre entrate. In attesa di capire il futuro di Leao, che rimane fuori dal progetto, il Milan lavora su Karetsas del Genk. Sul talento classe 2007 c'è anche il Dortmund, ma i rossoneri godono della preferenza del calciatore. Le ultime di Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

IL MILAN SU KARETSAS, IL PUNTO DI MATTEO MORETTO

“In queste ultime ore anche dal Belgio confermano che il Milan sia su Karetsas, che il Milan sia ancora in corsa col Dortmund. Da quanto mi risulta è chiaro che per il Milan serve un’uscita, in particolar modo quella di Leao. Questa sarebbe l’idea iniziale. Poi capiremo le mosse rossonere. Karetsas, se potesse aspettare il Milan, lo farebbe perché se potesse dare priorità al Milan, la darebbe. Karetsas tra i due club andrebbe più che volentieri al Milan, la valutazione è sempre quella intorno ai 35 milioni di euro, magari più bonus, però è un profilo da tenere assolutamente in orbita Milan”.