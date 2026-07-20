Di Stefano: “Modric-Milan ai dettagli: il croato vestirà la maglia rossonera nella sua ultima stagione da calciatore”
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Peppe Di Stefano rivela un’ultima ora sulla trattativa Modric-Milan.
Intervenuto in diretta a Sky Sport Calciomercato, il noto giornalista Peppe Di Stefano ha rivelato un'ultima ora riguardo il rinnovo di Modric con il Milan che, secondo quanto appreso dal collega, è sempre più vicino ad essere definito. Queste le sue parole-
"Settimana scorsa avevamo dato la quasi fumata bianca, c'è l'ok da parte di Modric e da parte del Milan, c'è solo da completare gli ultimi accordi e poi firmare i contratti. Da quello che ci risulta le parti sono vicinissime e dunque Modric si avvicina a rivestire la maglia rossonera nella sua ultima stagione a della sua carriera".
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