Moretto: "Per Estupinan siamo veramente agli ultimi dettagli tra club. E per Modric manca l'ultimissimo passetto"
Uscite e un rinnovo speciale. Dopo Ramos e Gila il Milan sta lavorando per sfoltire la rosa. Leao rimane in uscita, così come Estupinan: il terzino è davvero vicino all'Aston Villa. E nel frattempo si aspetta l'ultimissimo sì di Luka Modric per il rinnovo annuale che tutto il mondo rossonero aspetta con ansia. Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto:
ESTUPINAN E MODRIC, LE ULTIME SUL MERCATO MILAN
“Per Estupinan siamo veramente agli ultimi dettagli tra club, le parti stanno limando le ultime differenze sulla valutazione del cartellino. Il Milan vorrebbe incassare intorno ai 15 milioni di euro, l’Aston Villa ha offerto leggermente meno. Mi aspetto degli incontri, dei contatti telefonici decisivi sia per l’uscita di Estupinan che per la permanenza di Luka Modric. Modric è atteso ad un sì definitivo e finale proprio in questa settimana. È vero che ci sono tutti i presupposti per continuare insieme. Manca l’ultimissimo passetto. Chiaramente il Milan non è ottimista, di più”.
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