Primo Piano Kostic e Camarda, gioiellini per l’attacco rossonero: a volte la soluzione è più vicina di quanto si pensi…

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Kostic e Camarda potrebbero essere le alternative a Gonçalo Ramos.

Il super colpo di mercato che ha aperto di fatto la campagna acquisti rossonera è stato indubbiamente Gonçalo Ramos. Attaccante ex PSG che l'anno prossimo sarà il terminale offensivo della squadra guidata da Amorim. Chi sicuramente non beneficerà di questo nuovo arrivo è Santiago Gimenez, centravanti che in questi anni non ha rispettato le alte aspettative che i tifosi avevano su di lui. Proprio per questo motivo il messicano potrebbe partire e a quel punto, i rossoneri avrebbero bisogno di un altro attaccante che possa alternarsi con il portoghese. Ancora non è emerso nessun nome dal mercato, ma, a volte, la soluzione può essere più vicina di quanto si pensi.

CAMARDA-KOSTIC, LA COPPIA DEL FUTURO MA ANCHE DEL PRESENTE

Ieri mattina la prima squadra ha affrontato nella consueta sgambata a Milanello i giovanissimi di Milan Fututro. Un match utile per iniziare ad abituare il corpo ai ritmi di una partita e per inserire dunque minuti nelle gambe. Tra i tanti giocatori che si sono alternati tra primo e secondo tempo, a brillare un pò più degli altri sono stati Mario Gila, Samu Chukwueze e il duo offensivo Kostic-Camarda. Entrambi i ragazzi, che a livello anagrafico avrebbero dovuto giocare con il Milan Futuro, sono stati invece loro "avversari" e hanno addirittura segnato un gol a testa. Se per Camarda il futuro è ancora da scrivere, il serbo invece partirà inizialmente con l'Under 23, ma con la concreta possibilità che il tecnico porotghese possa promuoverlo con i grandi da un momento all'altro. Anche il suo agente, Ristic, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (LEGGI QUI l'intervista completa), ha affermato quanto appena detto: "Il Milan ha acquistato Andrej perché lo considera un investimento per il futuro, ma anche un calciatore già capace di misurarsi immediatamente su un palcoscenico importante. È un attaccante di grande talento che, nonostante la giovane età, ha già maturato un’esperienza significativa sia nel calcio dei grandi sia a livello internazionale. Sono convinto che il Milan abbia un piano preciso per la sua crescita e noi siamo totalmente allineati con il club".

IL FUTURO DELL'ATTACCO DEL MILAN È IN BUONE MANI, MA SI PUÒ PARTIRE SUBITO

Parlando invece di Camarda, ragazzo nato con la maglia del Milan indosso, l'anno scorso ha vissuto una stagione tutt'altro che positiva. Nella colonna dei momenti positivi forse solo il primo gol in Serie A arrivato nei minuti di recupero di Lecce-Bologna del 28 settembre 2025. Per il resto poco spazio per il baby bomber rossonero, poca incisività quando chiamato in causa (non solo per demerito suo, anzi) e infine il brutto infortunio alla spalla destra che ha richeisto un'operazione chirurgica. Averlo mandato i prestito non è stato dunque efficente: forse la squadra sbagliata? Forse difficoltà fisiologiche? Fatto sta che il Milan quest'anno NON PUÒ e NON DEVE sbagliare ancora la sua gestione. E allora la domanda che in tanti si fanno, anche tra i grandi calciatori del passato come Marco Amelia e Filippo Galli, per nominarne due, è: perché non può restare al Milan e crescere con la prima squadra? L'idea di avere come vice Goncalo Ramos la coppia Camarda-Kostic è stuzzicante, affascinante. Certo, nasconde sicuramente qualche rischio, ma d'altronde nel calcio il rischio è all'ordine del giorno. Oltretutto, molte volte si decide di investire grandi somme di denaro per giocatori che poi si rivelano dei flop, e il Milan in questi anni, soprattutto a livello di centravanti, ne sa qualcosa, dunque tanto vale per una volta provare a puntare sui giovani che si hanno in casa, idea mai sbagliata.