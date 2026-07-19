Primo Piano Chukwueze esterno nel 3-4-2-1, come Catamo? L'idea di Amorim, tra pro e contro

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Amorim vuole utilizzare Chukwueze come esterno di centrocampo nel suo 3-4-2-1. Pro e contro di questa possibilità, che ricalca il percorso di Catamo

Chukwueze come Geny Catamo, è questa l'idea che potrebbe balenare a Ruben Amorim in questi primi giorni di grande lavoro a Milanello. Lo si era visto nella prima sgambata di inizio stagione, aperta al pubblico e ai giornalisti, ed è stato riproposto anche oggi nell'amichevole in casa contro il Milan Futuro: Samu Chukwueze sta venendo impiegato come quarto di centrocampo a destra nel 3-4-2-1 marchio di fabbrica di Amorim.

Geny Catamo rappresenta uno degli esempi più recenti della capacità del tecnico portoghese di reinventare i giocatori allo Sporting Lisbona. Nato come ala offensiva ancora piuttosto acerba, è stato trasformato in un esterno a tutta fascia capace di abbinare corsa, intensità e disciplina tattica. Il lavoro sulla fase difensiva e sulla continuità di rendimento lo ha reso una pedina fondamentale nello Sporting che ha conquistato il secondo titolo sotto la guida dell'allenatore che ora siede sulla panchina del Milan.

Esperimento probabilmente difficile, ma che in caso di riuscita può dare grandi vantaggi. Chukwueze, come Catamo, è un mancino che parte da destra ed ha una certa forza nell'uno contro uno, soprattutto quando si parla di accelerazione nei primi metri. Entrambi hanno la naturale tendenza a rientrare sul sinistro ed entrambi sono capaci di cercare la verticalità per il compagno tra le linee o che attacca la profondità. In quel ruolo, dopo il lavoro di Amorim, Catamo è ormai un prodotto finito. Chukwueze invece dovrebbe mettersi a completa disposizione per migliorare nei ripiegamenti, nel posizionamento, nella capacità di fare diagonali difensive e per la grande concentrazione necessaria per ricoprire un ruolo così importante nell'economia della tattica per 90 minuti filati.

Se il nigeriano riuscirà ad assimilare i meccanismi difensivi e il pressing collettivo, potrebbe diventare una risorsa molto importante; se invece continuerà a concedersi pause senza palla, il suo impiego come quinto rischierà di essere limitato. Oppure potrebbe portare ad una cessione. Amorim comunque è stato decisamente chiaro su questa prima fase di ritiro: gli servirà per vedere da vicino tutti i calciatori, in primis quelli che l'anno scorso erano lontani da Milanello. Chukwueze al Fulham, nei suoi mesi in prestito in Premier League, ha fatto discretamente bene, soprattutto quando occupava i mezzi spazi offensivi sul lato sinistro del campo. In questa nuova, eventuale, avventura al Milan dovrebbe reinventarsi, fidandosi completamente dell'allenatore. Percorso difficile e ricco di insidie, anche perché il tempo non è mai abbastanza. Intanto Chukwu oggi ha segnato nell'amichevole contro il Milan Futuro con un gran tiro a giro che ha rubato gli occhi a tutti quanti. Nel weekend sabato 25, ci sarà l'amichevole col Celtic. Ci sarà grande curiosità nel vedere Chukwueze come esterno a tutta fascia.