Leao blocca il mercato del Milan: lui vorrebbe la Premier, ma le pretendenti scarseggiano

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La volontà di Leao è chiara, ma ad oggi mancano offerte concrete che possano accontentare non solo le richieste del Milan, ma anche quelle del ragazzo

Pochi giorni dopo la fine della scorsa stagione Rafael Leao ha messo subito le cose in chiaro, dichiarando la sua volontà di lasciare il Milan dopo 7 anni per provare una nuova esperienza in carriera. Da quelle dichiarazioni di fine maggio, però, nessuna squadra si è concretamente fatta avanti per l'esterno portoghese, che tra le altre cose aveva mandato un messaggio chiaro ai club di Premier League e Liga, indicando questi come i due campioni nei quali gli farebbe piacere mettersi alla prova.

UN SONDAGGIO DOPO L'ALTRO, MA MANCANO LE OFFERTE

Con l'obiettivo di accontentare la volontà del proprio assistito, l'entourage di Rafael Leao ha compiuto diversi sondaggi nel corso di questo mese con il permesso del Milan. Considerando che la Premier League è la prima scelta del portoghese, gli agenti del 10 rossonero si sono sentiti anche con Manchester United e Chelsea, non ricevendo però le risposte sperate.

Proprio come successo con Theo Hernandez un anno fa, dunque, anche con Leao il Milan sta riscontrando più di qualche difficoltà nel trovare un acquirente concreto, complice anche l'ultima stagione tutt'altro esaltante dell'ex Lille, che neanche al Mondiale è riuscito a mettersi seriamente in mostra.

ARABIA, TURCHIA E...PREMIER LEAGUE

La Premier resta il chiodo fisso di Rafael Leao, che tra le altre cose dovrà presentarsi a Perth al ritiro con la squadra il prossimo 29 luglio qualora non dovesse trovare squadra entro quella data. La sensazione, però, è che la fine possa essere proprio questa, anche perché per il momento sono arrivate sondaggi concreti solo dall'Arabia Saudita - con l'Al-Hilal di Theo Hernandez interessato - e Turchia, con le tre di Istanbul, Galatasaray in particolare, pronte a riempire di oro Leao pur di convincerlo a trasferirsi in Super Lig.

Il fatto è che nessuna delle due destinazioni convince il portoghese al punto da accettare e snobbare il sogno Premier League, che potrebbe riaccendersi grazie al Chelsea. Sì, perché dopo gli oltre 100 milioni di sterline spesi per Morgan Rogers, i Blues potrebbero servire un assist al Milan, con l'Aston Villa che, alla ricerca di un esterno, potrebbe investire parte del budget proprio in Rafael Leao, a patto che Unay Emeri decida di puntare sul talento, un po' spento, del portoghese.