Milan, doppio binario sul mercato: Karetsas per il futuro, Guerreiro jolly d’esperienza

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Il Milan sta lavorando su un doppio binario in questo mercato: il trequartista e l'esterno di centrocampo, che potrebbe arrivare dagli svincolati

Il Milan lavora su due profili molto diversi per completare la rosa di Ruben Amorim in vista della prossima stagione. Da una parte c'è Kostantinos Karetsas, talento offensivo classe 2007 del Genk, individuato come possibile trequartista mancino da affiancare a Pulisic alle spalle della punta. Dall'altra, invece, prende sempre più quota la candidatura di Raphael Guerreiro, soluzione esperta e versatile per sostituire Pervis Estupinan qualora l'ecuadoriano completasse il trasferimento all'Aston Villa.

KARETSAS, IL TALENTO IDEALE PER IL 3-4-2-1

Amorim ha chiesto al Milan un giocatore per la sua trequarti che sia capace di partire largo, saltare l'uomo e accentrarsi per rifinire l'azione. Dopo i timidi sondaggi per Trincao e Alajbegovic, la scelta sembra alla fine ricaduta su Kostantinos Karestas: talento greco, del Genk, mancino, tecnico e creativo, che nell'utlima stagione in Belgio ha totalizzato 3 gol e ben 19 assist.

Strapparlo al Genk non sarà affatto semplice, anche perché il club belga valuta il ragazzo - almeno - 35 milioni di euro. Anche il Borussia Dortmund è interessato a Karetsas ed avrebbe già presentato un'offerta da 25 milioni di euro, respinta però dai De Smurfen.

GUERREIRO, ESPERIENZA E DUTTILITÀ PER AMORIM

Parallelamente alla questione trequartista, il club rossonero valuta anche Raphael Guerreiro come possibile erede di Estupinan. Il portoghese, svincolato dopo l'ultima esperienza al Bayern Monaco, rappresenterebbe un'occasione a parametro zero.

Terzino sinistro di formazione, Guerreiro può giocatore anche sulla fascia opposta, da esterno offensivo e persino in mezzo al campo. Una versatilità particolarmente utile nel sistema di Amorim, che chiede ai laterali di partecipare alla costruzione e di occupare più zone del campo.