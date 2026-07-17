Un trequartista per Amorim: il Milan sogna Foden. Zaniolo non è una prima scelta

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Il sogno del Milan per la trequarti si chiama Phil Foden: proposto anche Nicolò Zaniolo che però non è la prima scelta del club rossonero

Archiviate i due colpi di maggiore necessità alla vigilia di questa sessione estiva di calciomercato, ovvero il centravanti e il difensore centrale, oggi il Milan è al lavoro per individuare anche il nome giusto per la trequarti. Come è noto il nuovo tecnico Ruben Amorim schiera due calciatori alle spalle dell'unica punta che sarà Gonçalo Ramos: a sinistra vede bene Pulisic con Nkunku a fare da rincalzo, a destra oggi c'è il solo Chukwueze. Per questo, tra i diversi nomi fatti in questi giorni, nelle ultime ore è spuntato anche il sogno Phil Foden.

IL MILAN SOGNA PHIL FODEN PER AMORIM

Va ben inteso e chiarito che al momento non ci sono trattative chiare tra Milan e Foden oppure tra Milan e Manchester City. Questa mattina Tuttosport riprende un'indiscrezione delle ultime ore secondo cui il club rossonero sarebbe particolarmente interessato al profilo di Phil Foden. In primo luogo corrisponde all'identikit di Amorim che vorrebbe un mancino da mettere a destra, come giocava allo United con Amad Diallo. In secondo luogo si potrebbe sfruttare la situazione contrattuale vantaggiosa: Foden va in scadenza nel 2027 e non sembra vicino al rinnovo di contratto. Secondo Tuttosport il Milan potrebbe acquistarlo con una proposta tra i 50-60 milioni. Una cifra che ritorna, perché sono più o meno gli stessi soldi che il club vorrebbe incassare dalla cessione di Rafa Leao. Il collegamento è presto fatto: una cessione di Leao a queste cifre potrebbe aprire le porte di Foden. Tra l'altro anche dal punto di vista dell'ingaggio potrebbe esserci uno "scambio": oggi Foden percepisce 7.5 milioni netti e potrebbe incassarne poco meno di 7 al Milan, come Leao attualmente. Al momento tutto rimane nel campo delle ipotesi ma la suggestione c'è.

MILAN, ZANIOLO NON È UNA PRIMA SCELTA

Per lo stesso ruolo nelle ultime ore è stato proposto anche Nicolò Zaniolo, in rotta con l'Udinese. A bussare alle porte del Milan è stato l'agente Claudio Vigorelli: il club rossonero al momento però non vuole approfondire, un po' perché il calciatore italiano non è la prima scelta e un po' perché non vuole intromettersi in una questione irrisolta e delicata tra giocatore e club bianconero. Se i rapporti dovessero continuare a deteriorarsi fino a spezzarsi, con il giocatore messo eventualmente fuori rosa, allora il Milan potrebbe pensare di fare un tentativo per un giocatore che comunque piace.