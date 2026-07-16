Primo Piano ESCLUSIVA MN - Tanjga: "Kostic meglio di Lazetic, molto forte. Pavlovic potrebbe giocare in tutte le squadre di Premier"

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La redazione di MilanNews.it tramite Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva l'allenatore serbo del Vojvodina Miroslav Tanjga

In merito alle situazioni di Andrej Kostic e Strahinja Pavlović, la redazione di MilanNews.it tramite Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva l'allenatore serbo del Vojvodina Miroslav Tanjga, grande intenditore di calcio serbo in passato anche nello staff di Sinisa Mihajlovic al Milan nel 2015/2016. Queste le sue interessanti considerazioni a MilanNews.it:

Kostic può crescere subito con il Milan? Non c'è il rischio di un nuovo Lazetic?

“Il ragazzo è molto forte, una prima punta fisica ma è difficile fare bene subito in una squadra grande come il Milan, anche la Serie A non è per niente semplice. Il paragone con Lazetic? Hanno storie diverse? Kostic è più bravo ma ha bisogno di giocare con continuità, infatti credo che un prestito in una squadra piccola, anche in Serie B penso sia la soluzione migliore per lui...".

Kostic quindi è pronto per il Milan?

“È difficile giudicare adesso, credo ci sia troppa differenza tra la Serie A e il campionato serbo, tra il Milan e il Partizan. Per lui penso sia meglio un prestito in una squadra piccola, anche in Serie B. Deve giocare con continuità”.

E Pavlovic quanto è migliorato?

“Pavlo una grande persona e un grande giocatore. Può giocare ovunque, in qualsiasi squadra al mondo. È migliorato tantissimo dal primo anno in Italia”.