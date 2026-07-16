Pellegatti: “Dayann Methalie nuovo nome per la fascia sinistra, ricorda il giovane Theo Hernandez”
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Carlo Pellegatti rivela un nuovo nome accostato al Milan per la fascia rossonera: Dayann Methalie.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di un nuovo nome come possibile rinforzo per la fascia rossonera. Queste le sue parole.
"Nel Tolosa gioca un ragazzo di 20 anni. 18 febbraio 2006, la sua data di nascita è 1,88, qualcuno qualcuno dice 1,90 comunque siamo li. Potente, fisicatissimo, ruolo esterno sinistro, piede sinistro. Il giocatore è Dayann Methalie. È giocatore potente, giocatore che ricorda il giovane Theo Hernandez, è irruente sulla fascia. Ha avuto un piccolo problema al ginocchio risolto già nel mese di gennaio, ha giocato tutta l'ultima parte, perché adesso c'è anche la perversione mentale in quest'epoca che è andare a vedere, capire se sia stato infortunati e quanti infortuni abbia subito in carriera".
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