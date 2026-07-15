UFFICIALE: Milan, tesserato il centrocampista classe 2008 Anastasio. Farà parte del Progetto Milan Futuro
Il Milan ha annunciato di aver tesserato Max Vincenzo Anastasio, centrocampista classe 2008 che farà parte del Progetto Milan Futuro
Nuovo arrivo per il Progetto Milan Futuro: il club rossonero ha infatti tesserato Max Vincenzo Anastasio, centrocampista classe 2008. Ecco il comunicato ufficiale del Diavolo: "AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Max Vincenzo Anastasio, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
Il centrocampista, nato nel 2008, ha giocato nel Bologna FC e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".
Pubblicità
Calciomercato Milan
Camarda e Comotto verso il rinnovo, Moretto conferma: "Il Milan vuole blindarli per evitare altri casi Liberali"
Le più lette
4 Garbo su Maldini in Nazionale: "Mi sembra si stia costruendo un attico lussuoso su di un edificio fatiscente"
Primo Piano
CalciomercatoZaniolo, prosegue il braccio di ferro con l'Udinese. E il suo agente incontra il Milan: rossoneri più avanti rispetto a Juventus e Bologna
Antonio VitielloPrimo PianoIl grosso del mercato. Cardinale cambia registro, ora sarà l’unico responsabile. Due giovani interessanti
Pietro MazzaraPrimo PianoMaldini in nazionale: fine del tormentone-Milan. Calciomercato a tappe: focus esterno
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com