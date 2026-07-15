UFFICIALE: Milan, tesserato il centrocampista classe 2008 Anastasio. Farà parte del Progetto Milan Futuro

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Il Milan ha annunciato di aver tesserato Max Vincenzo Anastasio, centrocampista classe 2008 che farà parte del Progetto Milan Futuro

Nuovo arrivo per il Progetto Milan Futuro: il club rossonero ha infatti tesserato Max Vincenzo Anastasio, centrocampista classe 2008. Ecco il comunicato ufficiale del Diavolo: "AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Max Vincenzo Anastasio, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.

Il centrocampista, nato nel 2008, ha giocato nel Bologna FC e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".