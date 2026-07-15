Firme di Camarda e Comotto sono vicine: futuro a tinte rossonere
Per la seconda volta nel giro di non molti giorni, ieri pomeriggio, gli agenti Giuseppe Riso e Marianna Meccacci hanno fatto visita a Casa Milan. E se il primo abboccamento era soprattutto conoscitivo nei confronti del nuovo team mercato del Milan, ieri si è parlato esclusivamente di Christian Comotto e Francesco Camarda, i due talenti che i procuratori rappresentano e che il club rossonero vuole valorizzare al massimo, senza creare altri casi come quello di Mattia Liberali.
CAMARDA E COMOTTO: RINNOVO VICINO CON IL MILAN
Dopo l'incontro di ieri, Giuseppe Riso ha confermato che il futuro di Camarda e Comotto sarà ancora al MIlan ma che per il rinnovo ancora manca qualche dettaglio (LEGGI QUI). L'intenzione è quella di rinnovare entrambi i talenti fino al 2031 per blindarli e non perderli nel giro di poco tempo come accaduto con Mattia Liberali. Il prolungamento di contratto è vicino e anche il progetto è chiaro: i due talenti dovranno giocare. Comotto ha ben impressionato Amorim nei primi allenamenti, per Camarda - che è più chiuso - c'è l'esigenza di giocare con continuità.
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