Antonio Silva verso l'addio al Benfica: Bournemouth in vantaggio

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Dopo essere stato cercato dal Milan, Antonio Silva potrebbe vestire il rossonero del Bournemouth a partire dalla prossima stagione

Dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo, Antnio Silva è ad un passo dal lasciare il Benfica in questa sessione di calciomercato. Stando a quanto riportato dai colleghi di A Bola, il difensore portoghese sarebbe vicino dal firmare con il Bournemouth, spinto da Tiago Pinto, che conosce ed apprezza il classe 2003.

La richiesta del Benfica è di circa 20 milioni di euro, con il Milan che comunque resta sullo sfondo, ma al momento dal Portoghallo non arrivano conferme sull'interesse rossonero.