Pasotto: "Chukwueze esterno a 4 risolverebbe un problema e destinerebbe il budget mercato in altre zone"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Samuel Chukwueze, attaccante nigeriano.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Samuel Chukwueze, attaccante nigeriano: "Amorim lo ritiene funzionale. In effetti nel suo 3-4-2-1 Chukwueze - o meglio: il vero Chukwueze - è una soluzione decisamente interessante su una trequarti che inoltre è gravata dal lungo stop di Pulisic. Il tecnico portoghese in quelle zone vuole giocatori che saltino l'uomo, sappiano muoversi nei mezzi spazi, diano imprevedibilità alla manovra e cerchino la profondità. Pare un ruolo cucito su misura per lui, sebbene Samu in passato sia stato impiegato per lo più in fascia. Il classico esterno offensivo buono per il tridente avanzato (4-3-3, 3-4-3) o nella batteria di trequartisti (4-2-3-1). Al Milan agiva a destra, al Fulham dalla parte opposta ma, in generale, le ultime stagioni raccontano che il nigeriano non è mai più riuscito a riacquistare lo smalto esibito ai tempi belli del Villarreal.

Amorim vuole rivedere quel giocatore e magari capire se vuole davvero rimettersi in gioco con tutto se stesso. Perché in teoria un altro ruolo possibile potrebbe essere il quarto di destra, con Saelemaekers pronto a traslocare dall'altra parte. Certo, con la difesa a tre fare l'esterno significa un sacrificio notevole in doppia fase, e Samu ha una propensione molto più offensiva. Ma ci si potrebbe lavorare su: poterla avere come opzione risolverebbe un problema in rosa e permetterebbe al club di destinare il budget mercato in altre zone del campo".