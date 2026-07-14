Milan: piccoli passi verso la conferma di Modric. Manca l'ultimo ok
Luka Modric ed il Milan, mai così vicini alla riconferma. Lo riporta Peppe Di Stefano in diretta da Casa Milan. L'inviato di Sky Sport racconta di come ci sia grande fiducia lato Milan - le chance aumentano ora dopo ora - viste anche le numerose telefonate al giocatore di Amorim, Ibrahimovic e Cardinale.
MODRIC VICINO ALLA PERMANENZA AL MILAN
Il croato aveva terminato la stagione sconsolato dopo la sconfitta all'ultima giornata contro il Cagliari, ma a Milano lui e la sua famiglia si sono trovati molto bene. Dopo un Mondiale giocato a buoni livelli sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di rimanere al Milan, anche per cambiare il finale della scorsa stagione.
La decisione avverrà nei prossimi giorni, e se il "sì" dovesse essere confermato allora il calciatore, attualmente in vacanza, si unirebbe ai compagni direttamente in Australia, a Perth. Manca l'ultima telefonata, l'ultimo ok di Modric. Ma le parti sono vicine come non mai.
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