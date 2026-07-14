Calciomercato MN - Zeroli, Milan Futuro soluzione di passaggio: sondaggi di club di A, B ed esteri

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Il futuro di Kevin Zeroli anche per la prossima stagione potrebbe essere lontano da Milanello: ci sono club di A, B e dall'estero

Kevin Zeroli, dopo una stagione passata in prestito prima al Monza e poi allo Juve Stabia non senza complicazioni di natura fisica, è tornato per l'inizio della nuova stagione alla casa base. Uno dei talenti più interessanti che ha prodotto il settore giovanile negli ultimi anni, nelle ultime due stagioni è stato un po' frenato dagli infortuni: rimane comunque un giocatore ancora molto giovane (21 anni) e di ottima prospettiva. Al raduno, però, Zeroli è stato inserito tra i convocati del Milan Futuro e non della prima squadra.

MILAN FUTURO DI PASSAGGIO: SONDAGGI PER ZEROLI

Notizia che ha sorpreso un po' tutti, Kevin Zeroli ha iniziato la preparazione estiva con Milan Futuro e non con il Milan di Amorim. Da oggi il centrocampista è al lavoro con il nuovo mister Navarro. Nonostante questo, la soluzione Milan Futuro è solamente di passaggio: sul giocatore infatti, come appreso da MilanNews.it, sono stati fatti sondaggi da club di Serie A, Serie B e pure dall'estero. Situazione di cui seguire gli sviluppi nei prossimi giorni.