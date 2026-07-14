Gozzini rivela: "A chi lo ha corteggiato Jashari ha fatto sapere di volersi affermare al Milan"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Ardon Jashari, centrocampista svizzero del Milan.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Ardon Jashari, centrocampista svizzero del Milan: "L'arrivo di un nuovo allenatore apre altri scenari: il dominio che Amorim intende esercitare sugli avversari richiede in campo più giocatori di qualità, e Jashari ha certamente buonissime capacità tecniche. Lo stesso Amorim si è presentato manifestando il desiderio di valorizzare le risorse a disposizione, specialmente i giocatori più giovani e di talento: Ardon rientra nella categoria. C'è poi la grande voglia di riscatto che lo anima e che l'allenatore e il club non possono sottovalutare: solo l'estate scorsa Jashari aveva fatto di tutto perché il Bruges accettasse l'offerta rossonera e non altre, magari anche più redditizie per il club belga.

Quest'anno la situazione si è riproposta: a chi lo ha corteggiato Ardon ha fatto sapere di volersi affermare a Milano. Una scelta condivisa con la società, che crede in lui e non intende privarsene. Il centrocampo che intorno si rinnova, lo vede tra le poche certezze: se Fofana e Loftus-Cheek sono destinati alla cessione, Modric a un ruolo meno impegnativo, lui e Rabiot sono tra i punti fermi. Un atto di fiducia non banale. Ora toccherà a lui fare il massimo per imporsi: le condizioni ci sono".