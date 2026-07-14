Calciomercato VIDEO MN - Riso: "Futuro rossonero per Camarda e Comotto"

vedi letture

Beppe Riso conferma che per Comotto e Camarda il futuro sarà ancora al Milan dopo l'incontro di oggi in sede

Dopo circa un'ora è terminato l'incontro degli agenti Beppe Riso e Marianna Mecacci a Casa Milan per il futuro di Christian Comotto e Francesco Camarda. All'uscita dalla sede rossonera Riso ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.

Avete definito i rinnovi di Camarda e Comotto? “No”.

Futuro rossonero per Camarda? “Sì, per tutti e due”.