Calciomercato
VIDEO MN - Riso: "Futuro rossonero per Camarda e Comotto"
Beppe Riso conferma che per Comotto e Camarda il futuro sarà ancora al Milan dopo l'incontro di oggi in sede
Dopo circa un'ora è terminato l'incontro degli agenti Beppe Riso e Marianna Mecacci a Casa Milan per il futuro di Christian Comotto e Francesco Camarda. All'uscita dalla sede rossonera Riso ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.
Avete definito i rinnovi di Camarda e Comotto? “No”.
Futuro rossonero per Camarda? “Sì, per tutti e due”.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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