Milan-Mazraoui, la chiave può essere Neco Williams allo United: la situazione

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Il giornalista Claudio Raimondi ha dato gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan

In merito alle prossime mosse di mercato del Milan, Claudio Raimondi riferisce a SportMediaset che Ruben Amorim vuole rinforzare la fascia sinistra, dove c'è in uscita Pervis Estupinan, il quale è finito nel mirino dell'Aston Villa di Unai Emery, suo ex tecnico al Villarreal. Dalla sua cessione il Milan punta da incassare 15-20 milioni di euro, cifra che verrebbe poi usata per prendere Noussair Mazraoui dal Manchester United, che può giocare sia a destra che a sinistra. I Red Devils stanno provando a chiudere per Neco Williams, difensore gallese classe 2001 attualmente in forza al Nottingham Forest. Se dovesse arrivare, lo United potrebbe aprire alla cessione di Mazraoui.

Per quanto riguarda la difesa, Fikayo Tomori è sul mercato e se dovesse andare via il Milan dovrebbe prendere un altro difensore dopo Mario Gila. Attenzione al nome di Antonio Silva, giocatore della scuderia di Jorge Mendes che ieri ha rifiutato definitivamente il rinnovo con il Benfica. Su di lui ci sono anche Bournemouth e altri club inglesi.

Per quanto riguarda Kerim Alajbegovic, giovane talento offensivo del Bayer Leverkusen e della Bosnia, l'Atalanta è davanti a tutti, ma il club tedesco sta aspettando l'entrata in scena del Milan che sta cercando un rinforzo per la sua trequarti.