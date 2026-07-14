Milan, sondaggio del Monza per Filippo Terracciano. Watford su Bondo

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Il Monza ha un sondaggio per Filippo Terracciano. In uscita dal Milan c'è Warren Bondo sul quale ha messo gli occhi il Watford

Dopo la stagione in prestito alla Cremonese, conclusa con la retrocessione in Serie B della formazione grigiorossa, Filippo Terracciano è rientrato al Milan e ieri era regolarmente presente a Milanello per il raduno in attesa di conoscere qualche sarà il suo futuro. Secondo Tuttosport, nelle scorse ore il Monza ha fatto un sondaggio per l'esterno rossonero.

In uscita c'è poi anche Warren Bondo che è stato nemmeno convocato da Ruben Amorim per la ripresa degli allenamenti di ieri a Milanello. Il club di via Aldo Rossi ha già comunicato ai suoi agenti che il centrocampista, reduce anche lui dal prestito alla Cremonese, non rientra nei piani del tecnico portoghese e quindi dovrà trovarsi una nuova sistemazione. Nelle ultime ore si parla molto dell'interesse del Watford nei confronti dell'ex Monza.