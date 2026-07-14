UFFICIALE: Milan, preso dall'Empoli il 2008 Zanaga. Ha firmato fino al 2029
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Il Milan ha chiuso l'arrivo dell'attaccante classe 2008 Edoardo Zanaga dall'Empoli. Contratto fino al 2029, partirà dalla Primavera
Colpo in prospettiva del Milan che ha preso dall'Empoli a titolo definitivo Edoardo Zanaga, attaccante classe 2008 che in questa stagione si dividerà tra Primavera e Milan Futuro. Nell'annata sportiva 2025-2026, la giovane punta ha collezionato 15 presenze tra campionato e Coppa Italia con la Primivara dei toscani e ha anche esordito in prima squadra in una gara di Coppa Italia conto il Genoa.
Come annuncia il profilo dell'agenzia che cura i suoi interessi, Zanaga ha firmato con il Milan un contratto fino al 2029.
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